В РФ зафиксирован рекордный рост популярности краткосрочных вкладов: к чему это может привести

Крупнейшие банки России сообщают, что доля краткосрочных депозитов у них значительно превышает среднерыночные показатели. По состоянию на август этого года на коротких вкладах лежали 16 трлн рублей, что более чем в два раза больше показателя за тот же период 2024 года — 6,9 трлн рублей.