В РФ зафиксирован рекордный рост популярности краткосрочных вкладов: к чему это может привести

ЦБ: доля краткосрочных вкладов в России достигла рекордных 30%

Источник: Комсомольская правда

Доля краткосрочных вкладов, то есть оформленных на срок менее 180 дней, достигла в России рекордного уровня в 30% от общего портфеля сбережений. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Сообщается о полуторакратном росте показателя с начала этого года. Такая структура депозитов создает серьезные риски для экономики, поскольку ограничивает финансирование долгосрочных проектов и потенциально замедляет экономический рост.

«Когда у банков нет устойчивой ресурсной базы, они теряют возможность направлять сбережения граждан в долгосрочные инвестиции. В таких условиях кредитование крупных проектов становится затруднительным, что сдерживает экономический рост», — сказал аналитик Андрей Бархота.

Крупнейшие банки России сообщают, что доля краткосрочных депозитов у них значительно превышает среднерыночные показатели. По состоянию на август этого года на коротких вкладах лежали 16 трлн рублей, что более чем в два раза больше показателя за тот же период 2024 года — 6,9 трлн рублей.

Напомним, с 1 июля этого года в России появились социальные вклады и счета. Сайт KP.RU составил рейтинг банков, которые дают лучший процент по такому виду вкладов.