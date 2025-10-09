В РФ зафиксирован рекордный рост популярности краткосрочных вкладов: к чему это может привести

Доля краткосрочных вкладов, то есть оформленных на срок менее 180 дней, достигла в России рекордного уровня в 30% от общего портфеля сбережений. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.
Сообщается о полуторакратном росте показателя с начала этого года. Такая структура депозитов создает серьезные риски для экономики, поскольку ограничивает финансирование долгосрочных проектов и потенциально замедляет экономический рост.
«Когда у банков нет устойчивой ресурсной базы, они теряют возможность направлять сбережения граждан в долгосрочные инвестиции. В таких условиях кредитование крупных проектов становится затруднительным, что сдерживает экономический рост», — сказал аналитик Андрей Бархота.
Крупнейшие банки России сообщают, что доля краткосрочных депозитов у них значительно превышает среднерыночные показатели. По состоянию на август этого года на коротких вкладах лежали 16 трлн рублей, что более чем в два раза больше показателя за тот же период 2024 года — 6,9 трлн рублей.
