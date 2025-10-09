В Свердловской области снова подорожал бензин

- Бензин марки АИ-92 подорожал до 60,42 рубля за литр, что на 1,75% больше по сравнению с 29 сентября.
- АИ-95 вырос в цене до 64,52 рубля за литр (+1,49%).
- Цены на АИ-98 и выше также увеличились — до 83,74 рубля, рост составил 0,54%.
- Дизельное топливо подорожало до 72,63 рубля за литр (+0,82%).
Эти данные получены в рамках еженедельного мониторинга потребительских цен на отдельные виды товаров, который проводит Свердловскстат.
Уточним, что цены росли все осень, но гораздо скромнее: по 0,5−0.7% за неделю. ЕАН рассказывал, что АЗС в Екатеринбурге ограничили продажу бензина, но власти области дефицит бензина в регионе опровергли.