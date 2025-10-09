Стало известно о неожиданной популярности коротких банковских вкладов в России

Объем коротких банковских вкладов продолжительностью до 180 дней достиг в Российской Федерации достиг исторического максимума, составив 30% от общей структуры сбережений населения. Соответствующие данные приводит издание «Известия» со ссылкой на отчет Банка России.
В публикации отмечается, что текущий показатель в полтора раза превышает значения, зафиксированные в начале 2025 года. За последние двенадцать месяцев сумма краткосрочных депозитов увеличилась на 60%, достигнув 16 триллионов рублей. Специалисты расценивают эту динамику как потенциально опасную для экономики, поскольку повышенная концентрация «коротких денег» ограничивает возможности финансирования продолжительных инвестиционных программ.
Как уточнили в Центробанке, процентные ставки по кратковременным вкладам существенно превышают доходность долгосрочных сберегательных продуктов. В банке «Новиком» разъяснили, что рост доли краткосрочных депозитов свидетельствует о приближении срока завершения значительной части действующих вкладов. В связи с этим финансовые учреждения разрабатывают специальные программы пролонгации, создавая новые продукты и улучшая условия, что обостряет конкурентную борьбу за средства частных вкладчиков.
Экономист Андрей Бархота обратил внимание на риски для ликвидности банковской системы. Чрезмерная ориентация на кратковременные депозиты ограничивает способность кредитных организаций направлять средства населения в долгосрочные инвестиционные проекты. Это создает препятствия для финансирования масштабных инициатив, что в конечном счете замедляет экономическое развитие и способствует дополнительному охлаждению деловой активности. Специалист полагает, что снижение доли краткосрочных вкладов возможно лишь после уменьшения ключевой ставки ЦБ до 14% и ниже.
По актуальным данным на август текущего года, объем краткосрочных депозитов достиг 16 триллионов рублей. Этот показатель более чем вдвое превышает результат аналогичного периода 2024 года, когда он составлял 6,9 триллиона рублей. Совокупный размер рублевых вкладов в банковской системе в настоящее время оценивается в 58 триллионов рублей, демонстрируя рост на четверть по сравнению с прошлогодними значениями.
Читайте также: Выяснилось, что россияне практически прекратили использование наличных.