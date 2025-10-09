Стало известно о неожиданной популярности коротких банковских вкладов в России

По актуальным данным на август текущего года, объем краткосрочных депозитов достиг 16 триллионов рублей. Этот показатель более чем вдвое превышает результат аналогичного периода 2024 года, когда он составлял 6,9 триллиона рублей. Совокупный размер рублевых вкладов в банковской системе в настоящее время оценивается в 58 триллионов рублей, демонстрируя рост на четверть по сравнению с прошлогодними значениями.