В Совфеде захотели убрать категорию самозанятых в 2026 году

«Вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб. И ставка налогообложения у них может быть не 4−6%, а может быть и 1%, потому что у нас многие регионы упрощенку до 1% снизили», — пояснил глава Минэкономразвития.