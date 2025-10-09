Омичам «отказали» в полетах до Новосибирска

В четверг, 9 октября 2025 года, отменены оба рейса по маршруту Омск — Новосибирск, свидетельствуют данные онлайн-табло Омского аэропорта. Вылет первого борта планировался в 13:10, второй — в 19:30, перевозчиком в каждом из случаев выступает «S7 Airlines».
Стоит отметить, что отменено прибытие из Новосибирска бортов, на которых омичи должны были отправиться в соседний город. Таким образом, пассажирам буквально «отказали» в перелете по данному направлению.
Официального разъяснения перевозчик по данной ситуации не дал, однако есть вероятность, что дело в «осложнившихся» погодных условиях, включая выпавший в ночь на 9 октября снег.
Стоит отметить, что на онлайн-табло новосибирского аэропорта «Толмачево» отражены данные об отмене 8 рейсов, преимущественно до регионов Сибири и Урала.