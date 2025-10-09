Омичам «отказали» в полетах до Новосибирска

В четверг, 9 октября 2025 года, отменены оба рейса по маршруту Омск — Новосибирск, свидетельствуют данные онлайн-табло Омского аэропорта. Вылет первого борта планировался в 13:10, второй — в 19:30, перевозчиком в каждом из случаев выступает «S7 Airlines».