Подлечить «легкие» полуострова. Крым ждет 180 млн рублей на закладку лесов

При этом озеленение идет не только на больших просторах, но и в муниципалитетах. Именно это и ставится основной задачей экологической привлекательности. Только по весне удалось высадить 15 тысяч саженцев общими усилиями по всем Крыму. В ближайшее время «зеленому десанту» надо сделать рывок, чтобы довести результат до запланированной цифры 2025 года в 50 тысяч саженцев.