Подлечить «легкие» полуострова. Крым ждет 180 млн рублей на закладку лесов

Полуостров продолжает расцветать во всех смыслах. Озеленение Крыма — в приоритете. Об этом неоднократно говорил глава РК Сергей Аксенов, а совсем недавно он сообщил хорошую новость: Крыму на восстановление лесов выделят 180 млн рублей. К 2028 году засадят обширные площади и легкие полуострова должны будут задышать полноценно. Подробнее об этом — в нашем материале.
Оживающие площади.
Крым озеленяют постепенно, ежегодно и не сезонно. Для этого существует региональный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие», который в Крыму реализуется с 2019 года.
Результат от процесса создания полезащитных лесных полос уже очевиден. Деревья благополучно растут в Первомайском районе на площади 300 гектаров. В Сакском и Ленинском под эти цели выделяли по 75 гектаров. Нижнегорский район засадил 58 гектаров. Дальнейшее озеленение прошло в Советском и Белогорском районах, процесс продолжается.
В планах на ноябрь — приживить 150 тысяч саженцев, которые в будущем станут «зеленым щитом» против снежных заносов. Молодые деревья сотрудники «Крымавтодора» засадят вдоль дорог на наиболее проблемных, продуваемых ветром участках.
Новые кипарисы должны появиться на обновленной трассе между Алуштой и Ялтой. Молодая смена встанет вместо вырубленных. А их разрешили удалить при реализации проекта, как писали «РИА новости Крым», не мало: 3 235 деревьев, 4 932 кустарников. В минэкологии и природных ресурсов Крыма уточнили, что компенсационные мероприятия должны провести к концу 2026 года, засадив в качестве обновления зеленого фонда 12 588 единиц.
Поясним, что региональный проект «Сохранение лесов» реализуется с постепенным нарастанием высадки. Если изначально засаживали в год 250 гектаров, то уже эту цифру довели до 300 гектаров в год.
В этом году запланировали достичь результата на 168 гектарах. Но и это не все: примерно столько же — 100 гектаров — надо засадить в рамках компенсационного лесовосстановления.
Богатые на растительность.
Экологический нацпроект многогранен и рассчитан также на развитие курортной составляющей Крыма. Но главная идея — подлечить «легкие» полуострова, которые страдают в основном из-за пожаров.
Чтобы убрать прорехи на зеленой карте Крыма, необходимо восстановить 753 гектара выбывших лесов. В экологии и природных ресурсов РК заверили: посадочного материала хватает. В Крыму только питомников — 13. А еще молодую поросль подготавливают на площади более 80 гектаров в теплицах Белогорского, Бахчисарайского, Раздольненского, Евпаторийского. Годовой прирост саженцев и сеянцев — более 2 миллионов. Ассортимент для Крыма разнообразный: высаживают сосны, дубы, гледичии, магнолии, можжевельник, миндаль, кипарисы, кедры, ясень, робинии, клен, акации, ели и другие растения.
«Как обеспечиваем лучшую приживаемость? Проводим ручные и механизированные уходы за высаженными растениями в течение всего вегетационного периода. На сегодняшний день мероприятия проведены на площади 3237 га», — подвела предварительные итоги министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.
По данным главы Крыма, в рамках федерального проекта запланировано создание новых объектов лесного семеноводства, а также усовершенствование существующих лесных питомников.
«В 2024 году за счет средств республики был модернизирован тепличный комплекс в ГАУ РК “Белогорское лесное хозяйство” и начаты работы по благоустройству нового питомника в ГАУ РК “Бахчисарайское лесное хозяйство”, — сообщил Сергей Аксенов.
Редкие «украшения».
При этом озеленение идет не только на больших просторах, но и в муниципалитетах. Именно это и ставится основной задачей экологической привлекательности. Только по весне удалось высадить 15 тысяч саженцев общими усилиями по всем Крыму. В ближайшее время «зеленому десанту» надо сделать рывок, чтобы довести результат до запланированной цифры 2025 года в 50 тысяч саженцев.
Результаты уже на лицо как на Южном побережье, так и в степных районах. Ялтинцам удалось даже на сложном склоне на улице Сеченова создать зеленую зону. Теперь там стоят перголы: они вскоре будут обвиты глициниями разных оттенков, что даст дополнительную тень. Среди редких «украшений» — ринкоспермум жасминовидный, розмарин и даже черемуха виргинская. Всего на озеленение сквера готовили тысячу растений. Акцент на этой территории, по словам мэра Ялты Янины Павленко, 15-летняя сказочная ель высотой более четырех метров.
По словам главы администрации Алушты Галины Огневой, в этом городе тоже приживляют в скверах, парках и пешеходных зонах декоративные растения. Под автополив высаживают средиземноморские сосны и кедры, оливы и розы, пальмы, аукубы, фотинии и питоспорумы.
Восстановление зеленой истории идет планомерно. Скоро молодые саженцы станут большими. Главное, чтобы крымчане и гости полуострова ценили красоту и пользу окружающей растительности. Не провоцировали пожары, участвовали в закладке лесополос и аллей, досаживали леса. И тогда Крым обязательно станет цветущим оазисом.