Цена на бензин в Башкирии за неделю выросла на 0,28%

За последнюю неделю сильнее всего подорожал бензин марок АИ-98 и выше, средняя стоимость литра достигла 83,07%, прибавив за семь дней 0,53%. АИ-92 подорожал на 0,22% (до 58,32 ₽ за литр), АИ-95 — на 0,3% (до 62,81 ₽ за литр).