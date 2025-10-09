Госэкспертиза в Ростове одобрила проект ливневого бассейне № 1

Проект реконструкции ливневой канализации в бассейне № 1 Ростова-на-Дону прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Ранее эту же инициативу поддержала правительственная комиссия по региональному развитию.
Масштабная программа по модернизации городской водоотводящей инфраструктуры рассчитана до конца 2028 года. В ее рамках планируется реконструировать и построить свыше шести километров сетей ливневой канализации. Кроме того, появятся новые локальные очистные сооружения мощностью примерно 50 тысяч кубометров в сутки.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 12 миллиардов рублей.