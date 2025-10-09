Первая АЭС в Казахстане: к жителям страны обратились с предупреждением

В Агентстве напомнили, что сбор предложений продлится до 23:59 часов 10 октября 2025 года, то есть остался всего один день для подачи идей.
«Цель инициативы — выбрать название будущей станции, которое будет отражать её историческое, культурное и национальное значение. Организаторы приглашают всех граждан страны внести свой вклад в историю энергетики Казахстана и предложить название для первой АЭС», — сказано в сообщении.
Как принять участие в конкурсе
В Агентстве представили инструкцию: нужно открыть мобильное приложение eGov Mobile, нажать на баннер «Предложите свое название АЭС» и заполнить короткую форму.
Участник выбирает язык (казахский или русский), указывает свой вариант названия и (при желании) кратко поясняет его смысл. Затем необходимо подтвердить ознакомление с правилами конкурса, после чего предложение автоматически будут организаторам.