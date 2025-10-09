Просроченная задолженность по ипотеке в Петербурге увеличилась на 97%

Общий долг по жилищным займам в городе на Неве на отчетную дату составил внушительные 1,2 трлн рублей, прибавив за аналогичный период прошлого года 31 млрд рублей. Одновременно число подписанных ипотечных контрактов в августе сократилось на 400 штук относительно аналогичного периода годом ранее — до уровня 3,4 тыс. соглашений. Впрочем, общий объем выданных кредитов увеличился на полмиллиарда рублей — с 19,3 млрд до 20,2 млрд рублей.