Более 200 домов в Приморье ждет капитальный ремонт в 2026 году

В 2026 году в Приморском крае планируется отремонтировать 252 многоквартирных дома. Работы пройдут в семи городских и 15 муниципальных округах.
Самый частый вид ремонта — замена крыш. Их приведут в порядок в 117 домах. Также в планах ремонт фасадов в 30 зданиях и замена лифтов в 51 доме. Кроме того, обновят инженерные сети: системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Владельцам квартир в этих домах уже разослали предложения о капремонте. У них есть три месяца, чтобы провести общее собрание и принять решение — согласиться на ремонт или перенести его. Выбрать другие виды работ вместо предложенных нельзя.
В Фонде капремонта подчеркивают: важно быстро направить протокол собрания, чтобы начать разработку проекта и поиск подрядчика. Если собственники не проведут собрание, решение за них примут местные власти. В этом случае жильцы не смогут участвовать в приемке работ.