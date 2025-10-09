Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 200 домов в Приморье ждет капитальный ремонт в 2026 году

Собственникам квартир необходимо провести собрания в течение трех месяцев, чтобы утвердить работы.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Приморском крае планируется отремонтировать 252 многоквартирных дома. Работы пройдут в семи городских и 15 муниципальных округах.

Самый частый вид ремонта — замена крыш. Их приведут в порядок в 117 домах. Также в планах ремонт фасадов в 30 зданиях и замена лифтов в 51 доме. Кроме того, обновят инженерные сети: системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Владельцам квартир в этих домах уже разослали предложения о капремонте. У них есть три месяца, чтобы провести общее собрание и принять решение — согласиться на ремонт или перенести его. Выбрать другие виды работ вместо предложенных нельзя.

В Фонде капремонта подчеркивают: важно быстро направить протокол собрания, чтобы начать разработку проекта и поиск подрядчика. Если собственники не проведут собрание, решение за них примут местные власти. В этом случае жильцы не смогут участвовать в приемке работ.