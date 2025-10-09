Ричмонд
Дефицит водителей автобусов обсудили на заседании общественной палаты Хабаровского края

Возникший дефицит водителей общественного транспорта стал поводом для круглого стола в общественной палате края.

Источник: Мэрия Хабаровска

После введения ограничений для мигрантов водителей на городских маршрутах стало катастрофически не хватать. Российские работники их пока не заменили.

За круглым столом вспомнили об УПК — подзабытой форме обучения в школах, когда ученики могли отучиться в автошколе и после армии становились готовыми водителями категории Д. Но это лишь один из путей. Приглашенные на встречу консул Кыргызстана и начальник центра социально-культурной адаптации иностранцев выразили готовность также помогать перевозчикам в решении кадрового вопроса.