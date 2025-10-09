Самарские самолёты хотят собирать в Малайзии

Самарское научно-производственное объединение, выпускающее самолеты-амфибии планирует организовать сборочное производство в столице Малайзии, Куала-Лумпуре.
Это стратегический шаг, вызванный санкционными ограничениями, — объяснил создатель предприятия журналистам. Флагманская модель легкого самолета, имеющая немецкие и канадские сертификаты, собрана из импортных комплектующих, поставки которых сейчас затруднены. Размещение производства в Малайзии позволит обойти эти ограничения и получить доступ к перспективному рынку Юго-Восточной Азии, идеально подходящему для гидросамолетов благодаря обилию островов.
«Мы не отказываемся от LA-8, просто смещаем фокус, — пояснил Сергей Алафинов. — Нашу продукцию высоко ценят по всему миру за безопасность и качество».
При этом двухместная амфибия Borey продолжит собираться в Самаре. Для нее уже налажено импортозамещение, включая использование китайских аналогов двигателей. Завод в Самарской области, остается сердцем компании, где в год выпускают до 15 машин ручной сборки, известных от Канады до Австралии, — сообщает издание 63.ру.