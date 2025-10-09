Самарские самолёты хотят собирать в Малайзии

При этом двухместная амфибия Borey продолжит собираться в Самаре. Для нее уже налажено импортозамещение, включая использование китайских аналогов двигателей. Завод в Самарской области, остается сердцем компании, где в год выпускают до 15 машин ручной сборки, известных от Канады до Австралии, — сообщает издание 63.ру.