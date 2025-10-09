Ричмонд
Пассажиропоток Кишиневского международного аэропорта значительно вырос в сентябре

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Более 645 000 пассажиров совершили в сентябре перелеты посредством Кишиневского международного аэропорта, данные представили в Управлении гражданской авиации Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Ведомство уточнило, что это на на 45,5% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Также в сентябре было зарегистрировано 4 694 рейса воздушных судов, что на +42,5% больше по сравнению с сентябрем 2024 года.

Диверсификация направлений и увеличение частоты рейсов предоставляют пассажирам больше гибкости и вариантов путешествий.

отметили в управлении

Наиболее популярными направлениями для авиапассажиров остаются Анталья (120 313 пассажиров), Стамбул (58 140) и Лондон (34 784).

Наибольшим ростом пассажиропотока в сентябре отмечены Бухарест (+100%), Ираклион (+58,1%) и Тель-Авив (+37,1%).