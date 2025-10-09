Нацбанк Казахстана увеличил лимиты на покупку жилья по программе «7−20−25»

Новые лимиты стоимости жилья:
- Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау и пригороды — до 30 млн тенге (55,5 тыс долларов);
- Караганда — до 25 млн тенге (49,3 тыс долларов);
- остальные регионы — до 20 млн тенге (37 тыс долларов).
Согласно изменениям можно привлекать не только созаемщиков, но и гарантов для подтверждения платежеспособности.
Приоритетное условие: при рассмотрении заявки банки обращают внимание на непрерывность дохода заемщика.
Остальные параметры остались прежними, это — ставка 7%, первоначальный взнос от 20%, срок до 25 лет.
С 2018 года выдано 81 886 ипотечных кредитов на сумму 1,15 триллионов тенге (2,1 миллиарда долларов), сообщили в Нацбанке.