В Екатеринбурге в Кольцово пассажиры смогут сами регистрироваться на рейс

Багаж через киоски можно сдать за 6 часов до вылета. Это могут сделать пассажиры внутрироссийских рейсов, прошедшие онлайн-регистрацию. Для этого нужно разместить багаж в киоск, после чего он самостоятельно взвесит и сравнит с данные с тарифом перевозки. Новинку можно найти возле стойки регистрации № 39 в терминале А.