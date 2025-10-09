В Екатеринбурге в Кольцово пассажиры смогут сами регистрироваться на рейс

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово система самостоятельной сдачи багажа научилась регистрировать пассажиров на рейс. Это заслуга новых киосков сервиса BAGS ID. Система помимо регистрации может распечатать посадочный талон. В будущем пассажирам будет доступно десять таких киосков.
— Зарегистрироваться на свой рейс с помощью киоска можно в те же сроки, что и онлайн: регистрация доступна за 24 часа до рейса, а заканчивается за 40 минут до вылета, — сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Багаж через киоски можно сдать за 6 часов до вылета. Это могут сделать пассажиры внутрироссийских рейсов, прошедшие онлайн-регистрацию. Для этого нужно разместить багаж в киоск, после чего он самостоятельно взвесит и сравнит с данные с тарифом перевозки. Новинку можно найти возле стойки регистрации № 39 в терминале А.