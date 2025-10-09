Медианная зарплата в Казахстане составила Т317,5 тыс

«В апреле 2025 года бюро провело ежегодное обследование распределения работников по размерам начисленной заработной платы, где охвачены работники, проработавшие весь месяц, включая все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью). Данные о фактической заработной плате за апрель 2025 года учитывали все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления. По итогам обследования медианное значение заработной платы работников в 2025 году составило Т317 512», — говорится в сообщении.
По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 11,1% — в 2024 году медианная зарплата составляла Т285 677.
Общая численность работников, участвовавших в обследовании, составила 3,3 млн человек, из них 48,5% — мужчины и 51,5% — женщины.
Среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила Т289 673, с высшим — Т497 563, а у специалистов с послевузовским образованием — Т672 493.