На Кубани может появиться фармзавод индийской компании стоимостью 10 млрд рублей

Кроме того, обсуждаются инвестиции в строительство медицинского кластера на Кубани с участием другого индийского инвестора, ведущей компании в сфере оказания медицинских услуг в Индии. Проект предусматривает создание диагностических и лечебных центров с современным оборудованием, стоимость которого оценивается примерно в 5 млрд рублей. Обе инициативы находятся на стадии активных переговоров, а окончательные решения по площадкам и срокам реализации пока не объявлены. Эксперты отмечают, что реализация таких проектов не только укрепит сотрудничество России и Индии в сфере здравоохранения, но и создаст новые рабочие места и возможности для локального производства фармпродукции на Кубани.