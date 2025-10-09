На Кубани может появиться фармзавод индийской компании стоимостью 10 млрд рублей

Индийская фармацевтическая компания рассматривает возможность строительства завода на территории Краснодарского края с предполагаемыми инвестициями в 10 млрд рублей. Как сообщила заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций региона Камила Купцова на бизнес-форуме «TIME: Россия-Индия», российская сторона готова поддержать проект через Российский фонд прямых инвестиций, который предоставит 1,5 млрд рублей из общей суммы. Планируется, что завод будет заниматься локализацией производства лекарственных препаратов, расширяя присутствие индийских фармкомпаний на российском рынке.
Кроме того, обсуждаются инвестиции в строительство медицинского кластера на Кубани с участием другого индийского инвестора, ведущей компании в сфере оказания медицинских услуг в Индии. Проект предусматривает создание диагностических и лечебных центров с современным оборудованием, стоимость которого оценивается примерно в 5 млрд рублей. Обе инициативы находятся на стадии активных переговоров, а окончательные решения по площадкам и срокам реализации пока не объявлены. Эксперты отмечают, что реализация таких проектов не только укрепит сотрудничество России и Индии в сфере здравоохранения, но и создаст новые рабочие места и возможности для локального производства фармпродукции на Кубани.
Ведущие аналитики инвестиционного рынка отмечают, что привлечение зарубежных фармпроизводителей в российские регионы способствует не только росту промышленного потенциала, но и снижает зависимость от импорта, создавая стратегические резервы лекарственных средств в стране. Если проекты будут реализованы, Краснодарский край получит современную инфраструктуру фармацевтического производства и медицинских услуг, что может сделать регион одним из ключевых центров в отрасли на юге России.