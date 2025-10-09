Орлов: новые трамваи не поедут на Вторчермет до решения проблемы с вандалами

Власти Екатеринбурга не будут отправлять новые трамваи на Вторчермет по маршрутам № 1 и № 15, пока в Чкаловском районе не решат проблему с подростками-вандалами, заявил мэр Алексей Орлов в ходе прямого эфира. «Я бы не спешил ставить новые трамваи, пока не разберемся. Они дорогие, а когда бьют окна, разрисовывают граффити, я не знаю, что это за дети, но их необходимо устанавливать, выявлять и работать с родителями», — призвал градоначальник.