Орлов: новые трамваи не поедут на Вторчермет до решения проблемы с вандалами

Господин Орлов подчеркнул, что водители трамваев отказываются работать на конкретных маршрутах из-за зацеперов и подростков на Вторчермете, которые терроризируют пассажиров и работников «Гортранса». «Мы рассчитываем на помощь УМВД, необходимо выявлять этих вандалов и прекращать безобразие», — добавил он.
Власти Екатеринбурга призвали правоохранительные органы усилить контроль за порядком в общественном транспорте города после того, как в начале октября подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по водителю трамвая. В случае бездействия силовиков мэрия пригрозила отменить ряд маршрутов с риском «опасности для сотрудников “Гортранса”». По факту стрельбы СКР расследует уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Позже «Русская община» заявила, что сторонники движения выйдут на обеспечение порядка в общественном транспорте Екатеринбурга и займутся контролем за поведением школьников. В сообществе пояснили, что уже не раз отлавливали подростков, которые нарушают порядок в трамваях. «Звонят со всех служб, придется брать ситуацию в свои руки. У нас в планах — организовать нормальный досуг для этих подростков. Задачу уже поставил», — подчеркнул руководитель местного отделения организации Игорь Черноскутов.