Еще одна АЗС в Прикамье ограничила продажу бензина из-за дефицита топлива

В ЗАТО «Звездный» на автозаправочной станции «Ликом» введены ограничения на продажу бензина АИ-95 физическим лицам. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Одна заправка позволяет приобрести 10 литров топлива указанной марки.

Источник: Коммерсантъ

В пресс-службе со ссылкой на руководителя АЗС «Ликом» сообщили, что предпринятая мера является временной. Она связана с ограничением поставок бензина АИ-95 на АЗС. При этом на других автозаправках «Ликома» ограничений нет.

«К середине октября ситуация с поставками должна стабилизироваться, и бензин будет отпускаться без ограничений», — отметили в пресс-службе.

В конце сентября «Ъ-Прикамье» сообщал, что АЗС Quadro, действующая в Перми по адресу: ул. Романа Кашина, 107а, временно приостановила продажу бензина марки АИ-92. Как указано в соцсетях заправочной станции, дефицит топлива на рынке приводит к постоянному росту оптовых цен. Также портал 59.ru сообщал, что пермская сеть АЗС «Нефтехимпром» ввела лимит на продажу бензина АИ-92 — не более 40 литров топлива на человека.