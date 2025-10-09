Бензин снова подорожал на некоторых АЗС Иркутска

Напомним, что депутаты Госдумы направили обращение в ФАС, где попросили проверить поставщиков топлива. Парламентарии отметили, что в последнюю неделю цены на бензин в стране выросли в два раза быстрее официальной инфляции. По мнению чиновников, такое стремительное повышение стоимости бензина вызывает массу вопросов с учетом того, что на топливном рынке — «естественная монополия».