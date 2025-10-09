Бензин снова подорожал на некоторых АЗС Иркутска

В Иркутске снова увеличились цены на бензин. Изменения затронули популярные марки топлива на распространённых АЗС города. По сравнению с ценами, которые были в начале недели, подорожание составило от 70 копеек до 1 рубля, пишет ИА IrkutskMedia.
На АЗС «КрайсНефти» и «БРК» стоимость литра АИ-92 увеличилась на 1 рубль и теперь составляет 64,98 рубля. На станциях «Омни» эта марка топлива также подорожала на 1 рубль и обойдётся горожанам в 69,9 рубля за литр. На АЗС «Роснефти» стоимость АИ-92 осталась прежней и равняется 59,78 рубля.
АИ-95 на заправках «КрайсНефти» и «БРК» теперь тоже стоит на 1 рубль дороже. За литр этого топлива иркутянам придётся заплатить 69,6 рубля. На станциях «Омни» цена на этот бензин увеличилась на 70 копеек и равняется теперь 75,5 рубля. На АЗС «Роснефти» стоимость АИ-92 осталась 63,3 рубля.
На АЗС «КрайсНефти» вместо бензина АИ-100 появилось топливо АИ-98, которое стоит 86,6 рубля.
Стоимость за литр АИ-100 не изменилась на всех заправочных станциях города. Литр этого топлива на АЗС «БРК» стоит 85,1 рубля, у «Омни» — 93,1 и у «Роснефти» — 85,1 рубля.
Дизельное топливо на всех АЗС в городе стоит 75,9 рубля.
Ранее корр. ИА IrkutskMedia посчитал, как изменилась стоимость топлива с августа 2025 года на самых распространенных АЗС. За месяц цены за литр бензина изменились от 40 копеек до 5 рублей — в зависимости от АЗС и типа моторного топлива.
Напомним, что депутаты Госдумы направили обращение в ФАС, где попросили проверить поставщиков топлива. Парламентарии отметили, что в последнюю неделю цены на бензин в стране выросли в два раза быстрее официальной инфляции. По мнению чиновников, такое стремительное повышение стоимости бензина вызывает массу вопросов с учетом того, что на топливном рынке — «естественная монополия».