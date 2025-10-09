ВБ пересмотрел прогноз роста ВВП Молдовы: ожидает 1,5% в 2025 году

На 2026 год прогноз роста ВВП Молдовы увеличивается до 2,7%, а на 2027 год — до 3,8%.
Таким образом, ВБ пересмотрел свои предыдущие, июньские, оценки в сторону повышения: на 0,6 процентного пункта на 2025 год и 0,3 процентного пункта на 2026 год. Однако на 2027 год прогноз снижен на 0,6 процентного пункта.
Молдова вступает в 2025 год с более слабым ростом, чем в среднем по региону, этот показатель, согласно публикации ВБ, в Европе и ЦА прогнозируется в 2,4% в 2025 году (соответственно 2,4% в 2026 году и 2,7% в 2027 году).
В субрегионе Восточной Европы (Белоруссия, Молдова, Украина) средний показатель к 2025 году составляет 1,9% — также выше, чем для Молдовы.
Согласно недавнему отчету Нацбюро статистики Молдовы, в первом полугодии нынешнего года в сравнении с тем же периодом предыдущего ВВП страны продемонстрировал нулевой рост и остался на уровне 155,3 миллиарда леев в текущих рыночных ценах. Во втором квартале года ВВП в реальном выражении увеличился на 1,1% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Глава Минэкономики Дойна Нистор назвала эти показатели «обнадеживающими».
По итогам 2024 года ВВП Молдовы вырос на 0,1%, а совокупный рост этого показателя с 2020 по 2024 год составил всего 0,4%.