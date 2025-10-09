ВБ пересмотрел прогноз роста ВВП Молдовы: ожидает 1,5% в 2025 году

Молдова вступает в 2025 год с более слабым ростом, чем в среднем по региону, этот показатель, согласно публикации ВБ, в Европе и ЦА прогнозируется в 2,4% в 2025 году (соответственно 2,4% в 2026 году и 2,7% в 2027 году).