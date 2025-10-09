Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за сильного снегопада в Новосибирске S7 отменила несколько рейсов

Пассажиры могут быстро оформить возврат средств или обменять билеты на другие рейсы без дополнительных затрат.

Авиакомпания S7 Airlines объявила об отмене нескольких рейсов в связи с плохими погодными условиями в Новосибирске, где идет сильный снегопад. Пресс-служба перевозчика сообщила об изменениях в расписании.

Как говорится в сообщении авиаперевозчика, из-за неблагоприятной погоды в аэропорту Толмачево S7 Airlines была вынуждена внести изменения в расписание, включая отмену и объединение ряда рейсов.

В частности, были отменены рейсы S7 5325 (Новосибирск-Барнаул), 5341 и 5345 (Новосибирск-Омск), 5321 (Новосибирск-Томск) и 5337 (Новосибирск-Красноярск), а также обратные рейсы по этим направлениям. Кроме того, рейсы S7 5224 (Чита-Новосибирск) и 5262 (Якутск-Новосибирск) приземлились на запасном аэродроме в Барнауле.

«Все задействованные службы и контактный центр авиакомпании работают в усиленном режиме для стабилизации расписания, обеспечения информирования и обслуживания пассажиров на время ожидания», — добавили в S7 Airlines.

Пассажиры могут быстро оформить возврат средств или обменять билеты на другие рейсы без дополнительных затрат.