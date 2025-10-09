Из-за сильного снегопада в Новосибирске S7 отменила несколько рейсов

В частности, были отменены рейсы S7 5325 (Новосибирск-Барнаул), 5341 и 5345 (Новосибирск-Омск), 5321 (Новосибирск-Томск) и 5337 (Новосибирск-Красноярск), а также обратные рейсы по этим направлениям. Кроме того, рейсы S7 5224 (Чита-Новосибирск) и 5262 (Якутск-Новосибирск) приземлились на запасном аэродроме в Барнауле.