«Мы сравниваем восемь месяцев 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Объем поставок российского газа в Центральную Азию, здесь я имею ввиду как раз вот эти три страны — Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан — плюс 15%. Это большие объемы», — сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
Миллер рассказал о росте поставок газа в Центральную Азию
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Объем поставок российского газа в Центральную Азию — Казахстан, Узбекистан и Киргизию — за первые восемь месяцев 2025 года вырос на 15% в годовом выражении, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.