Миллер рассказал о росте поставок газа в Центральную Азию

«Мы сравниваем восемь месяцев 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Объем поставок российского газа в Центральную Азию, здесь я имею ввиду как раз вот эти три страны — Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан — плюс 15%. Это большие объемы», — сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.