В Ростове набережную хотят продлить до Державинского переулка. На архитектурном форуме представили концепцию расширения городской набережной вдоль реки Дон на 600 метров, от Богатяновского спуска до Державинского переулка.
Согласно проекту, на новом участке набережной появятся уже строящаяся гостиница, кафе и рестораны, а также офисно-гостиничный комплекс с центром обслуживания пассажиров водного транспорта и новый речной вокзал.
На противоположной стороне улицы Береговой планируется строительство высотного офисного здания и делового центра, что сформирует современный деловой квартал у реки. Руководителем проекта является Алексей Полянский, глава донского отделения Союза архитекторов России и экс-главный архитектор области, чье дело о незаконной выдаче разрешений было прекращено в 2020 году.
Заказчиком и застройщиком выступает компания «НСК-ДОН», основанная в 2022 году Анастасией Савенковой и ООО «Сократ», контролируемым Такуином Гогоряном. В 2024 году компания не зафиксировала прибыль, данные о выручке отсутствуют.
Ожидается, что расширение набережной улучшит облик города и создаст комфортную среду для горожан и туристов.
Идея продления набережной вынашивалась давно. Ранее сообщалось о планах властей Ростова изъять участки земли на улице Береговой от Богатяновского спуска до 13-й линии, в том числе участок площадью 967 квадратных метров с производственно-складскими помещениями и нежилым зданием.