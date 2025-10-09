В Ростове набережную хотят продлить до Державинского переулка

На противоположной стороне улицы Береговой планируется строительство высотного офисного здания и делового центра, что сформирует современный деловой квартал у реки. Руководителем проекта является Алексей Полянский, глава донского отделения Союза архитекторов России и экс-главный архитектор области, чье дело о незаконной выдаче разрешений было прекращено в 2020 году.