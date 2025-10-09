Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К зимнему сезону для Симферополя уже приобретено 2 тысячи тонн реагентов

В Симферополе началась подготовка коммунальных служб к приближающемуся зимнему сезону.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальные службы Симферополя активно готовятся к зимнему периоду. По информации «Крымской газеты», для города уже закуплено 2 000 тонн реагентов и технической соли.

По словам Романа Гусынина, директора муниципального бюджетного учреждения «Город», в этом году запасы реагентов превышают прошлогодние показатели.

«За последние годы было достаточное количество осадков, поэтому мы заготовили больший объем. В то же время, если будут какие-то непредвиденные ситуации, мы будем докупать еще», — отметил Гусынин.

Дорожники «Крымавтодор» также готовятся к неблагоприятным погодным условиям. Особое внимание уделяется обработке дорог жидким соляным раствором, предотвращающим гололед. Для хранения и приготовления раствора закупаются дополнительные емкости. В филиалах завершается обслуживание техники.

В снег и гололед на дежурство выйдут сотни спецмашин: тракторы, пескоразбрасыватели, грейдеры, погрузчики и снегоуборочные машины. При ухудшении погоды они будут работать круглосуточно.