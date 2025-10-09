Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самую большую зарплату получают госслужащие Алматы и Атырауской области

Лидерами по заработкам среди госслужащих и руководителей стали нефтяной регион Атырау и Алматы. В этих регионах средние зарплаты в данной категории превышают 1,2 млн тенге, что является самым высоким показателем в стране. Об этом свидетельствуют данные Бюро статистики.

Источник: shutterstock

При этом доходы чиновников и руководителей в разных регионах отличаются почти в четыре раза. Мужчины-руководители в Атырауской области получают до 1,4 млн тенге, а в Алматы — до 1,2 млн тенге.

Региональное неравенство: разница почти в четыре раза

Их коллеги в Северо-Казахстанской области (со средней зарплатой 292,6 тыс. тенге) и области Жетысу (300,5 тыс. тенге) зарабатывают в разы меньше. Разница между самым высоким и самым низким доходом в этой категории достигает более 953 тыс. тенге. Мужчины-руководители в Атырау получают в 3,4 раза больше, чем их коллеги в области Жетысу.

Женщины-руководители в Алматы получают 964,2 тыс. тенге, что является самым высоким доходом среди женщин в этой отрасли в стране.

Однако в сырьевых регионах гендерный разрыв становится экстремальным. В Атырауской области мужчины зарабатывают на 83,4% больше, а в Мангистауской области — на 81% больше, чем женщины на аналогичных должностях.

Как выросли средние зарплаты

Общая средняя зарплата по Республике Казахстан выросла до 410,9 тыс. тенге. По сравнению с предыдущим значением (361,8 тыс. тенге, рост составил примерно 13,6%, или 49 тыс. тенге.

Самые высокие средние зарплаты по всем отраслям зафиксированы в Атырауской области (554,5 тыс. тенге) и Алматы (553,3 тыс. тенге). При этом самый низкий доход зафиксирован в Северо-Казахстанской области (292,6 тыс. тенге). Это означает, что средний доход в Атырау почти в 1,9 раза выше самого низкого показателя по стране.

Ранее вице-министр труда Аскарбек Ертаев называл иную цифру. По его данным, средняя зарплата сейчас — 400 тыс. тенге, медианная — 288 тыс. По данным мониторинга 95 тыс. организаций, 76% из них (73 тыс.) платят не ниже медианной зарплаты.