Самую большую зарплату получают госслужащие Алматы и Атырауской области

При этом доходы чиновников и руководителей в разных регионах отличаются почти в четыре раза. Мужчины-руководители в Атырауской области получают до 1,4 млн тенге, а в Алматы — до 1,2 млн тенге.
Региональное неравенство: разница почти в четыре раза
Их коллеги в Северо-Казахстанской области (со средней зарплатой 292,6 тыс. тенге) и области Жетысу (300,5 тыс. тенге) зарабатывают в разы меньше. Разница между самым высоким и самым низким доходом в этой категории достигает более 953 тыс. тенге. Мужчины-руководители в Атырау получают в 3,4 раза больше, чем их коллеги в области Жетысу.
Женщины-руководители в Алматы получают 964,2 тыс. тенге, что является самым высоким доходом среди женщин в этой отрасли в стране.
Однако в сырьевых регионах гендерный разрыв становится экстремальным. В Атырауской области мужчины зарабатывают на 83,4% больше, а в Мангистауской области — на 81% больше, чем женщины на аналогичных должностях.
Как выросли средние зарплаты
Общая средняя зарплата по Республике Казахстан выросла до 410,9 тыс. тенге. По сравнению с предыдущим значением (361,8 тыс. тенге, рост составил примерно 13,6%, или 49 тыс. тенге.
Самые высокие средние зарплаты по всем отраслям зафиксированы в Атырауской области (554,5 тыс. тенге) и Алматы (553,3 тыс. тенге). При этом самый низкий доход зафиксирован в Северо-Казахстанской области (292,6 тыс. тенге). Это означает, что средний доход в Атырау почти в 1,9 раза выше самого низкого показателя по стране.
Ранее вице-министр труда Аскарбек Ертаев называл иную цифру. По его данным, средняя зарплата сейчас — 400 тыс. тенге, медианная — 288 тыс. По данным мониторинга 95 тыс. организаций, 76% из них (73 тыс.) платят не ниже медианной зарплаты.