В правительстве РФ опровергли изменение режима самозанятости до 2028 года

По его словам, чем более развитой будет становиться ФНС России как IT-система, тем меньше будет такой практики — пока она не сойдет на нет. То есть плюсы в виде самого факта уплаты налога от реальных самозанятых никуда не денутся, а издержки в виде подмены трудовых отношений договором с плательщиком НПД скоро уйдут в прошлое, подчеркнул эксперт. Уже сейчас для ФНС почти не составляет труда выявлять и пресекать такие схемы, уверен Крылов.