В Джанкое вручили ключи от квартир реабилитированным семьям

Ключи от квартир в новом доме вручили в Джанкое очередникам из числа реабилитированных народов.

В Джанкое состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир очередниками из числа реабилитированных народов, сообщает телеканал «Миллет».

Новоселами стали жители Джанкоя и Джанкойского района, получившие жилье в новом 70-квартирном доме, построенном по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Строительство многоэтажки на улице Проезжей, 73 а обошлось более чем в 266 млн рублей. Церемония передачи ключей прошла в местном Доме культуры.

По словам заместителя Председателя Совета министров Крыма Альберта Куршутова, заселение нового дома позволило полностью ликвидировать очередь льготников на жилье в Джанкое и Джанкойском районе.

«Эта программа продолжает работать, мы планируем в ближайшее время завершение строительства еще восьми домов, что даст возможность около тысячи семей обеспечить жильем», — сказал он.