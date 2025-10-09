В Джанкое вручили ключи от квартир реабилитированным семьям

В Джанкое состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир очередниками из числа реабилитированных народов, сообщает телеканал «Миллет».
Новоселами стали жители Джанкоя и Джанкойского района, получившие жилье в новом 70-квартирном доме, построенном по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».
Строительство многоэтажки на улице Проезжей, 73 а обошлось более чем в 266 млн рублей. Церемония передачи ключей прошла в местном Доме культуры.
По словам заместителя Председателя Совета министров Крыма Альберта Куршутова, заселение нового дома позволило полностью ликвидировать очередь льготников на жилье в Джанкое и Джанкойском районе.
«Эта программа продолжает работать, мы планируем в ближайшее время завершение строительства еще восьми домов, что даст возможность около тысячи семей обеспечить жильем», — сказал он.