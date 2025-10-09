Новую систему оплаты проезда ввели на воронежском пригородном маршруте

Ричмонд
Источник: АиФ Воронеж

Новая система оплаты проезда появилась в автобусе пригородного маршрута № 366 В, курсирующего из Воронежа в село Новоживотинное Рамонского района.

Теперь прикладывать карту к валидатору надо при входе и выходе. Так система сможет определить, сколько километров проехал пассажир, и исходя из этого, рассчитать стоимость поездки. Если при входе приложить карту один раз, с неё спишется полная цена проезда от начальной до конечной точки маршрута автобуса.

Отмечается, что новая система оплаты работает в тестовом режиме. Планируется, что она позволит избежать потенциальных неточностей, связанных с человеческим фактором, при начислении тарифа.