Новую систему оплаты проезда ввели на воронежском пригородном маршруте

Теперь прикладывать карту к валидатору надо при входе и выходе. Так система сможет определить, сколько километров проехал пассажир, и исходя из этого, рассчитать стоимость поездки. Если при входе приложить карту один раз, с неё спишется полная цена проезда от начальной до конечной точки маршрута автобуса.