Власти объяснили ограничение продажи бензина на АЗС в Пермском крае

В ЗАТО Звёздном автомобилистам продают максимум 10 литров АИ-95.

Ограничение продажи бензина на АЗС в Пермском крае объяснили власти ЗАТО Звёздного, где жители столкнулись с лимитом на покупку топлива.

Комментарий с разъяснением ситуации об ограничении продажи бензина марки АИ-95 был размещён на официальной странице администрации ЗАТО в соцсети «Вконтакте». Причиной стали многочисленные вопросы жителей, которые столкнулись с лимитами на АЗС «Ликом»: на ней одному посетителю позволяют купить не более 10 литров бензина марки АИ-95.

Власти представили позицию главы автозаправки, объяснив причину ограничения продажи топлива".

«Как пояснил руководитель АЗС “Ликом”, это временная мера, и связана она с ограничением поставок бензина этой марки на АЗС и введена только на АЗС Звёздного, к другим автозаправкам сети “Ликом” это не относится. К середине октября ситуация с поставками должна стабилизироваться и бензин будет отпускаться без ограничений», — объяснила администрация ЗАТО Звёздного.

По данным портала 59.RU, журналисты которого побывали на других АЗС «Ликом» в Перми, ограничений на продажу бензина там действительно нет.