Власти объяснили ограничение продажи бензина на АЗС в Пермском крае

«Как пояснил руководитель АЗС “Ликом”, это временная мера, и связана она с ограничением поставок бензина этой марки на АЗС и введена только на АЗС Звёздного, к другим автозаправкам сети “Ликом” это не относится. К середине октября ситуация с поставками должна стабилизироваться и бензин будет отпускаться без ограничений», — объяснила администрация ЗАТО Звёздного.