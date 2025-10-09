Ричмонд
Бывший таксопарк на левом берегу Воронежа выставлен на продажу за 350 млн рублей

Производственная база площадью почти 12 тыс. кв. метров в Железнодорожном районе продается без права на землю.

Источник: Комсомольская правда

Крупный объект недвижимости — бывшая производственная база таксопарка — выставлена на продажу в Железнодорожном районе Воронежа. Как сообщает издание De Facto со ссылкой на объявление на «Авито», собственник оценил лот в 350 миллионов рублей.

Продаваемый комплекс зданий общей площадью 11,9 тысячи квадратных метров расположен на левом берегу города. Важным условием сделки является то, что земельный участок площадью 2,5 гектара, на котором расположена база, не входит в стоимость лота. Он находится в аренде сроком на 49 лет, однако в объявлении не уточняется, когда именно истекает этот срок.

Отмечается, что объект является частной собственностью, и часть его помещений в настоящее время сдается в аренду. Это может представлять интерес для инвесторов, рассматривающих возможность получения дохода от уже функционирующего актива.