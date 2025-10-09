Бывший таксопарк на левом берегу Воронежа выставлен на продажу за 350 млн рублей

Продаваемый комплекс зданий общей площадью 11,9 тысячи квадратных метров расположен на левом берегу города. Важным условием сделки является то, что земельный участок площадью 2,5 гектара, на котором расположена база, не входит в стоимость лота. Он находится в аренде сроком на 49 лет, однако в объявлении не уточняется, когда именно истекает этот срок.