В Анапе снесли четыре самостроя по судебным решениям

Демонтировали два одноэтажных деревянных здания блокированной застройки на ул. Таманская, 64 (7 и 13 блок-секций), трехэтажный капитальный объект в селе Витязево на улице Горького, 73, а также недостроенное здание площадью 1,1 тыс. кв. м на проезде Джеметинском, 12а.