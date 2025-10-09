Казахстан обратился в ЕЭК из-за заторов на границе с Россией

С 1 января 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому иностранные граждане могут находиться на территории РФ без регистрации не более 90 дней в течение календарного года, вне зависимости от числа въездов и выездов. Ранее этот срок составлял 180 дней в течение года. Эти ограничения распространяются и на водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки. Более того, пребывание на территории России и Беларуси учитывается суммарно, поскольку эти страны образуют Союзное государство. Таким образом, нахождение водителя в Беларуси также засчитывается как пребывание в России, что значительно сокращает допустимый срок его нахождения.