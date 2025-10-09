Работники Иннополиса смогут получить жилье по социальной ипотеке

В Татарстане разработали специальную программу социальной ипотеки для сотрудников организаций Иннополиса. Согласно проекту, который проходит антикоррупционную экспертизу, специалисты смогут получить жилье при условии, что на одного члена семьи приходится менее 18 квадратных метров.
Участникам программы предоставят рассрочку на 15−28,5 лет с возможностью выбора квартиры после внесения 10% первоначального взноса. При рождении или усыновлении ребенка семьи получат дополнительно 200 тысяч рублей на погашение стоимости жилья. После полной выплаты квартира перейдет в собственность.
Администрация Верхнеуслонского района будет рассматривать заявления, которые можно подать через МФЦ или портал госуслуг Татарстана. Нормативы жилплощади установлены на уровне 33 квадратных метров для одного человека и 42 — для семьи из двух человек.
Ранее в Казани завершили строительство соципотечного ЖК «Мэхэббэт».