Банки начали принимать валюту с дефектами и пятнами после критики Лукашенко

Банки Беларуси начнут принимать валюту с дефектами, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги и заявил: «Не надо показывать, что вы умнее других».
После этого Нацбанк сделал заявление о приеме старых долларов. И мы писали, что не так давно Нацбанк изменил требования к обмену валюты в Беларуси.
В итоге с 1 октября все белорусские банки обменивают инвалюту с загрязнениями, которые флуоресцируют в ультрафиолетовом спектре.
Как отметили в Нацбанке, сейчас в Беларуси унифицировали подходы в валютно-обменных операциях. Платежеспособными признаются банкноты с загрязнениями, которые обнаруживаются в УФ-излучении, когда на их поверхности есть точка или пятно.
— Все отечественные банки должны будут их принимать, — прокомментировал замглавы Нацбанка Андрей Картун.
Еще в Беларуси смягчилось и требование к ветхим банкнотам. Принимать такие деньги банки будут независимо от того старого или нового они образца. Не примут только полностью порванные или склеенные скотчем купюры. Но и их тоже можно будет разменять на новые или обменять на белорусские рубли, правда, с комиссией.
При этом вознаграждение за инкассо (прием поврежденных банкнот. — Ред.) также Нацбанк рекомендовал банкам снизить до 5%, вместо 15 — 20%, требуемых финучреждениями ранее.
