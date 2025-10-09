Ричмонд
Банки начали принимать валюту с дефектами и пятнами после критики Лукашенко

Белорусские банки стали принимать у белорусов валюту с дефектами.

Источник: Комсомольская правда

Банки Беларуси начнут принимать валюту с дефектами, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что банки не принимают у белорусов старые доллары и навязывают услуги и заявил: «Не надо показывать, что вы умнее других».

После этого Нацбанк сделал заявление о приеме старых долларов. И мы писали, что не так давно Нацбанк изменил требования к обмену валюты в Беларуси.

В итоге с 1 октября все белорусские банки обменивают инвалюту с загрязнениями, которые флуоресцируют в ультрафиолетовом спектре.

Как отметили в Нацбанке, сейчас в Беларуси унифицировали подходы в валютно-обменных операциях. Платежеспособными признаются банкноты с загрязнениями, которые обнаруживаются в УФ-излучении, когда на их поверхности есть точка или пятно.

— Все отечественные банки должны будут их принимать, — прокомментировал замглавы Нацбанка Андрей Картун.

Еще в Беларуси смягчилось и требование к ветхим банкнотам. Принимать такие деньги банки будут независимо от того старого или нового они образца. Не примут только полностью порванные или склеенные скотчем купюры. Но и их тоже можно будет разменять на новые или обменять на белорусские рубли, правда, с комиссией.

При этом вознаграждение за инкассо (прием поврежденных банкнот. — Ред.) также Нацбанк рекомендовал банкам снизить до 5%, вместо 15 — 20%, требуемых финучреждениями ранее.

Еще власти Литвы вводят новшество для автобусов из Беларуси.

Тем временем Минобразования внедряет электронный сертификат ЦЭ и ЦТ в Беларуси — что будет с бумажными.

