Банки начали принимать валюту с дефектами и пятнами после критики Лукашенко

Еще в Беларуси смягчилось и требование к ветхим банкнотам. Принимать такие деньги банки будут независимо от того старого или нового они образца. Не примут только полностью порванные или склеенные скотчем купюры. Но и их тоже можно будет разменять на новые или обменять на белорусские рубли, правда, с комиссией.