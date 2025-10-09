Правительство Беларуси и «Газпром» подписали дорожную карту сотрудничества до 2030 года

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси и «Газпром» подписали дорожную карту сотрудничества на 2025−2030 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
От правительства Беларуси дорожную карту утвердил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич, от ПАО «Газпром» — глава компании Алексей Миллер.
Дорожная карта направлена на развитие взаимодействия в топливно-энергетической и промышленной сферах. В том числе на расширение использования продукции белорусских производителей предприятиями «Газпрома», содействие выпуску современной техники и оборудования для энергетической отрасли, повышение уровня технологической кооперации сторон. -0-