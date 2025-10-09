Токаев: РФ вошла в число крупнейших инвесторов казахстанской экономики

Токаев подчеркнул, российские инвестиции в экономику страны за 2024 год выросли на 33 процента и превысили 4 млрд долларов благодаря ускоренному развитию промышленной кооперации. По его данным, уже реализовано 114 проектов с объемом инвестиций свыше 21 млрд долларов, еще 33 проекта на сумму более 4,5 млрд долларов находятся на этапе реализации.