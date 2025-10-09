Ричмонд
Токаев: РФ вошла в число крупнейших инвесторов казахстанской экономики

Российские инвестиции в экономику Казахстана за 2024 год выросли на 33%, сообщил казахстанский лидер.

Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация оказалась среди крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, в ее развитие вложено свыше 26 млрд долларов, сообщил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

«Россия вошла в группу крупнейших инвесторов казахстанской экономики, в ее развитие вложено более 26 млрд долларов», — приводит выступление президента Казахстана на втором саммите «Центральная Азия — Россия» в Душанбе его пресс-служба.

Токаев подчеркнул, российские инвестиции в экономику страны за 2024 год выросли на 33 процента и превысили 4 млрд долларов благодаря ускоренному развитию промышленной кооперации. По его данным, уже реализовано 114 проектов с объемом инвестиций свыше 21 млрд долларов, еще 33 проекта на сумму более 4,5 млрд долларов находятся на этапе реализации.

Объем двусторонней торговли Казахстана и России в том же году достиг 28 млрд долларов, отметил Токаев.

Глава страны отметил, что в целом на торговлю с РФ приходится треть всего товарооборота стран Центральной Азии.

«По итогам 2024 года он вырос на 20 процентов и превысил 50 млрд долларов. Более половины этого объема приходится на двустороннюю торговлю Казахстана и России», — сказал Токаев.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече со коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым в рамках мероприятий Международной экологической конференции на Алтае заявил, что основными направлениями экономического сотрудничества России и Казахстана являются энергетика, промышленность, транспорт и цифровая отрасль.