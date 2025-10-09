Открытие счетов и депозитов онлайн. Преимущества межбанковской системы идентификации назвали в Нацбанке

Александр Егоров рассказал о преимуществах работы межбанковской системы идентификации в Беларуси. «В МСИ — данные 6,7 млн клиентов, из которых почти 4 млн непосредственно использовали возможности системы. Это позволило клиенту свободно переходить между банками, нет потребности идти в банк, чтобы открыть карточку, депозит, сменить счет. Все это можно сделать онлайн. Но это касается только резидентов. Дополнительно к этому, прежде всего при онлайн-кредитовании, мы требуем биометрическую идентификацию. Для этого подсоединили к межбанковской системе идентификации базу данных, которая есть у Министерства внутренних дел, и есть возможность сверять те данные, которые клиент предоставляет в текущий момент. Биометрические данные более 400 тыс. граждан Беларуси уже есть в межбанковской системе идентификации», — отметил он.