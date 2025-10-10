Новый автобусный маршрут свяжет Севастополь и Симферополь

«По поручению губернатора с 13 октября межрегиональный маршрут № 5-С будет отправляться с центрального автовокзала “Севастополь” на автовокзал “Симферополь АС-2” через восемь населенных пунктов: Родное, Терновка, Залесное, Красный мак, поворот на Танковое, Сирень, Железнодорожное и Бахчисарай», — проинформировал Иено.
Маршрут не только свяжет два города, но и улучшит транспортную доступность между населенными пунктами в пригороде Севастополя. Автобусы по маршруту будут выполнять восемь рейсов в день, при этом его востребованность еще будут мониторить, добавил он.