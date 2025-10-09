В Ростове начали рассматривать вопрос о пересмотре стоимости проезда в автобусах

Власти Ростова-на-Дону начали изучение вопроса о возможном изменении тарифа на проезд в городском общественном транспорте. Об этом сообщил директор департамента транспорта города Константин Лашенко.
По его словам, в администрацию поступают обращения от транспортных компаний с инициативой изменить стоимость проезда. Лашенко отметил, что действующее законодательство допускает такую возможность при наличии у перевозчика необходимых обосновывающих документов.
Как пояснил директор департамента, возможность пересмотра тарифа связана с увеличением статей затрат на перевозку. В их числе — расходы на топливо, запасные части, материалы и коммунальные услуги, то есть фактические расходы за перевозку.
В настоящий момент профильные службы администрации рассматривают вопрос об обоснованности пересмотра платы за проезд. О ходе рассмотрения этого вопроса ростовчане будут регулярно получать информацию.