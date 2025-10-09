Промпроизводство в Германии в августе упало на рекордные 4,3%

Немецкая промышленность пережила значительный спад в августе: согласно данным Федерального статистического ведомства, объем производства сократился на 4,3% по сравнению с июлем. Это является наиболее существенным падением с марта 2022 года.
Как сообщает Trading Economics, специалисты прогнозировали в среднем снижение всего на 1%.
Наибольшее снижение наблюдалось в производстве инвестиционных товаров (минус 9,6%), потребительских товаров (минус 4,7%) и промежуточных товаров (минус 0,2%). Автомобилестроение продемонстрировало падение на 18,5%, производство машиностроительного оборудования — на 6,2%, фармацевтической продукции — на 10,3%, а компьютеров и электроники — на 6,1%.
Энергетический сектор также показал снижение (на 0,5%), в то время как строительная отрасль продемонстрировала небольшой рост (на 0,6%).
Если сравнивать с августом предыдущего года, то промышленное производство в Германии сократилось на 3,9%.
В июле, напротив, наблюдался подъем: промпроизводство выросло на 1,3% по отношению к июню и на 1,5% в годовом исчислении.