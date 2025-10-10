Газ, вода и электричество бьют рекорды по росту стоимости на Кубани

Динамика удорожания оказалась неоднородной: некоторые позиции выросли в цене незначительно, в то время как другие продемонстрировали увеличение на десятки процентов. К примеру, плата за содержание жилья увеличилась на 51%, что означает, что расходы на обслуживание дома сегодня в полтора раза выше, чем семь лет назад.