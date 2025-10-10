Газ, вода и электричество бьют рекорды по росту стоимости на Кубани

В Краснодарском крае за период с 2018-го по 2025 год наблюдается ощутимое увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг, иногда достигающее полуторакратного размера. Согласно сравнительному анализу счетов за сентябрь разных лет, предоставленных одним из жителей города, наибольший рост показали тарифы на газ, электроэнергию и водоснабжение.
Динамика удорожания оказалась неоднородной: некоторые позиции выросли в цене незначительно, в то время как другие продемонстрировали увеличение на десятки процентов. К примеру, плата за содержание жилья увеличилась на 51%, что означает, что расходы на обслуживание дома сегодня в полтора раза выше, чем семь лет назад.
Цена на техническое обслуживание лифта возросла лишь на 4%. Однако другие коммунальные платежи демонстрируют существенный рост. Так, стоимость холодной воды поднялась на 35%, а водоотведения — на 45%.
Горячая вода также заметно подорожала: цена за гигакалорию увеличилась на 38%. Стоимость газа выросла почти наполовину. Даже вывоз мусора, несмотря на относительную стабильность, стал дороже на 18%.
В итоге, средний рост тарифов в столице края за семь лет колеблется в пределах от 35% до 50%. Эксперты связывают данную динамику не только с инфляцией и увеличением издержек поставщиков, но и с необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры, требующей регулярных инвестиций.
Власти региона ранее заявляли об умеренном росте тарифов в 2025 году, не превышающем 12,2%, с возможными незначительными отклонениями для отдельных муниципалитетов. Однако, несмотря на контролируемое увеличение, общая финансовая нагрузка на семьи остается значительной, особенно в периоды сезонных колебаний потребления.