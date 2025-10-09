Беларусь и Лаос заинтересованы в развитии корреспондентских отношений между банками

Стороны позитивно оценили имеющийся опыт сотрудничества, а также подчеркнули важность банковской поддержки торгово-экономических отношений двух стран и выработки конкретных и эффективных механизмов расчетов между коммерческими банками и субъектами хозяйствования, в том числе в национальных валютах. -0-