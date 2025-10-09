Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь и Лаос заинтересованы в развитии корреспондентских отношений между банками

На полях X форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2025» в Сочи первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров провел переговоры с заместителем управляющего Банком Лаоса Сулисаком Тамнувонгом.

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси и Банк Лаоса заинтересованы в развитии корреспондентских отношений между банками двух стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.

На полях X форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2025» в Сочи первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров провел переговоры с заместителем управляющего Банком Лаоса Сулисаком Тамнувонгом.

Стороны позитивно оценили имеющийся опыт сотрудничества, а также подчеркнули важность банковской поддержки торгово-экономических отношений двух стран и выработки конкретных и эффективных механизмов расчетов между коммерческими банками и субъектами хозяйствования, в том числе в национальных валютах. -0-