Беларусь и Лаос заинтересованы в развитии корреспондентских отношений между банками

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси и Банк Лаоса заинтересованы в развитии корреспондентских отношений между банками двух стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.
На полях X форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2025» в Сочи первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров провел переговоры с заместителем управляющего Банком Лаоса Сулисаком Тамнувонгом.
Стороны позитивно оценили имеющийся опыт сотрудничества, а также подчеркнули важность банковской поддержки торгово-экономических отношений двух стран и выработки конкретных и эффективных механизмов расчетов между коммерческими банками и субъектами хозяйствования, в том числе в национальных валютах. -0-