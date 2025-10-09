Власти сделали новый шаг для вывода доходов россиян из тени

Такой эксперимент повысит социальную защищенность самозанятых, а заодно укрепит их статус, рассказал URA.RU доктор экономических наук Никита Кричевский. "Эта инициатива возникла на фоне дискуссии о том, что самозанятые якобы кому-то не доплачивают. Хотя это вообще не так: 37% налогов, которые они платят, идут в региональные фонды ОМС и, соответственно, 63% — в бюджеты субъектов. Такое распределение ресурсов дает понять, что самозанятые — не дармоеды, ведь часть их налогов идет на медицину.