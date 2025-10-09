Власти сделали новый шаг для вывода доходов россиян из тени

В 2026 году самозанятые смогут получать больничные за счет добровольных взносов в Социальный фонд.
Власти России повысят привлекательность статуса самозанятых. На заседании правительства 9 октября премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал эксперимент, который позволит им брать оплачиваемые больничные после взносов в Социальный фонд. Как рассказали эксперты URA.RU это еще один шаг к выводу доходов людей из тени.
С 2026 года самозанятые смогут получать больничные, заявил премьер-министр РФ Михаил МишустинФото: Роман Наумов © URA.RU.
Эксперимент, который позволит самозанятым брать оплачиваемые больничные, стартует в 2026 году. Для этого уже 1 января они смогут добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять ежемесячные взносы, сказал Мишустин. «Если самозанятые примут это решение, то в случае болезни или травмы смогут получить необходимое пособие. Его максимальный размер можно выбрать: 35 или 50 тысяч рублей. Точную сумму рассчитают исходя из стажа и других параметров», — объяснил Мишустин.
Самозанятые смогут обезопасить себя с случае болезниФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Проблемы со здоровьем могут ударить по кошельку, оставив самозанятых без дохода, поэтому добровольное участие в социальном страховании — способ обезопасить себя в этой ситуации, обратил внимание премьер. «Такие больничные станут финансовым подспорьем в эти периоды, тем более что взносы невысокие: порядка 1,3 или около 1,9 тысячи рублей в месяц. Если листок нетрудоспособности не понадобится открывать дольше полутора лет, то и перечислять можно будет меньшие суммы», — отметил Мишустин.
Пока что такой механизм будет действовать до конца 2028 года, обозначил сроки эксперимента премьер.
Новый эксперимент правительства повысит статус самозанятыхФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Такой эксперимент повысит социальную защищенность самозанятых, а заодно укрепит их статус, рассказал URA.RU доктор экономических наук Никита Кричевский. "Эта инициатива возникла на фоне дискуссии о том, что самозанятые якобы кому-то не доплачивают. Хотя это вообще не так: 37% налогов, которые они платят, идут в региональные фонды ОМС и, соответственно, 63% — в бюджеты субъектов. Такое распределение ресурсов дает понять, что самозанятые — не дармоеды, ведь часть их налогов идет на медицину.
Самозанятые помогают формировать бюджет регионаФото: Размик Закарян © URA.RU.
Но раз уж об этом забыли, у них появилась потребность в защищенности, Мишустин пошел им навстречу, предложив эксперимент, которые покажет, что самозанятые — добросовестные работники", — отметил Кричевский.
Более того, социальное обеспечение безработных также возложено на плечи регионов, а значит самозанятые как минимум помогают содержать эту категорию людей, обратил внимание эксперт.
«А по опыту моей семьи могу сказать, что уже сейчас самозанятые могут делать ряд других взносов. Например, моя жена совершает платежи в пенсионную систему: не в накопительную, а именно в страховую. Это значит, что у самозанятых уже сейчас есть немало возможностей для большего социального обеспечения», — сообщил Кричевский.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Бюджет обязан быть мускулистым": Матвиенко назвала финансовые приоритеты РФ на 2026−2028 годы.
Важно, что такая инициатива устранила главный риск для экономики страны — это рост теневого сектора, рассказал URA.RU директор Института экономической политики и экономической безопасности Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Сильвестров. «Из-за этого в тень может уйти весомая доля бывших самозанятых, особенно те, чьи доходы не велики. Это приведет серьезным проблемам экономики, которые мы не можем допустить, особенно в условиях дефицита бюджета, например, уменьшение налоговых доходов и сокращение инвестиций», — резюмировал Сильвестров.