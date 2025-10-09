9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский литейный завод увеличивает поставки конструкций для тоннелей Московского метрополитена, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал СТВ.
Гомельский литейный завод каждый месяц отгружает по 200 т чугунных тюбингов — будущего каркаса для новых тоннелей метро Москвы. Чтобы увеличить объемы поставок до 350 т в месяц, предприятие расширяет литейный участок, ведь заказ Московского метрополитена долгосрочный. «Спрос на сегодня есть. Приходят заявки из Челябинска на тюбинги для метрополитена, хотя Челябинск является более чем металлургическим регионом, но, тем не менее, какие-то запросы существуют», — отметил директор Гомельского литейного завода «Центролит» Сергей Артеменко.
Более 50% продукции предприятия отправляется на экспорт в Россию. Здесь и дорожная арматура, и отливки для нефтяной промышленности, и детали для машиностроения. Своеобразным рекордом стал выпуск 22-тонного основания для станка. «Такие уникальные компетенции сохранили только несколько предприятий на территории всего бывшего Советского Союза. Это уникальные вещи. Мы работаем со всеми станкостроительными предприятиями Советского Союза, которые сохранили свое существование. Все станкостроители России крупнейшие, и белорусы в том числе — все, кто делает станки, работают с нами. Потому что изготовить такую сложную отливку массой более 6 т в Беларуси не может больше никто. В этом плане мы уникальное предприятие», — подчеркнул начальник отдела маркетинга завода Николай Артеменко. -0-