Гомельский литейный завод увеличивает поставки конструкций для тоннелей Московского метрополитена

Более 50% продукции предприятия отправляется на экспорт в Россию. Здесь и дорожная арматура, и отливки для нефтяной промышленности, и детали для машиностроения. Своеобразным рекордом стал выпуск 22-тонного основания для станка. «Такие уникальные компетенции сохранили только несколько предприятий на территории всего бывшего Советского Союза. Это уникальные вещи. Мы работаем со всеми станкостроительными предприятиями Советского Союза, которые сохранили свое существование. Все станкостроители России крупнейшие, и белорусы в том числе — все, кто делает станки, работают с нами. Потому что изготовить такую сложную отливку массой более 6 т в Беларуси не может больше никто. В этом плане мы уникальное предприятие», — подчеркнул начальник отдела маркетинга завода Николай Артеменко. -0-