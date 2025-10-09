Ричмонд
Трамп заявил о покупке ледоколов у Финляндии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приобретет ледоколы у Хельсинки. Об этом он сообщил на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом, пишет РИА Новости.

Источник: Reuters

«Мы покупаем ледоколы, мы построим их вместе, четыре там и семь здесь», — отметил политик.

Американский президент также добавил, что всего в рамках сделки Хельсинки и Вашингтона будет построено 11 ледоколов.

Помимо этого, Дональд Трамп рассказал, что Штаты будут готовы прийти на помощь Финляндии в случае гипотетической атаки со стороны России. При этом политик уточнил, что шансы на то, что РФ нападет на страну, очень малы.

Ранее в Госдуме призвали смотреть серьезно на совместные учения сил Североатлантического альянса по подготовке к войне с Россией, которые проходят на севере Арктики. Россия должна отвечать на это соответствующе.

До этого СМИ стало известно, что подразделения спецназа из Штатов и Финляндии провели учения по подготовке к потенциальной войне с РФ.

Ранее Госдеп дал согласие на возможную продажу Финляндии ракет AIM-120D-3 средней дальности класса «воздух-воздух» вместе с необходимым материально-техническим обеспечением на сумму 1,07 миллиарда долларов.

