Спорные земли из сельхозземель на Кубани вернули государству

Судом было установлено, что в 1921 году на данной территории был основан птицесовхоз «Кубанский», впоследствии преобразованный в госплемптицезавод, а затем — в племенную птицефабрику «Кубанская». В 2004 году, на основании фиктивных договоров уступки, два физических лица оформили право бессрочного пользования на 463,23 га земли и приобрели на нее право собственности. Впоследствии эти земли неоднократно переоформлялись и перепродавались, в результате чего образовалось около 5000 земельных участков, 1525 из которых принадлежали ответчикам.