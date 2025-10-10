Спорные земли из сельхозземель на Кубани вернули государству

Апелляционная инстанция подтвердила правомерность национализации земельных активов, ранее принадлежавших кубанской птицефабрике. Судебные органы низшей инстанции добились возврата более 310 гектаров земли, состоящих из 1525 наделов, которые были незаконно отчуждены у Российской Федерации.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции принял к рассмотрению одиннадцать жалоб от владельцев земельных участков, расположенных на территории бывшей птицефабрики в поселке Южном Динского района. Заявители оспаривали решения судов предыдущих инстанций, касающиеся возврата сельскохозяйственных земель в государственную собственность, утверждая, что их изъятие было неправомерным.
Судом было установлено, что в 1921 году на данной территории был основан птицесовхоз «Кубанский», впоследствии преобразованный в госплемптицезавод, а затем — в племенную птицефабрику «Кубанская». В 2004 году, на основании фиктивных договоров уступки, два физических лица оформили право бессрочного пользования на 463,23 га земли и приобрели на нее право собственности. Впоследствии эти земли неоднократно переоформлялись и перепродавались, в результате чего образовалось около 5000 земельных участков, 1525 из которых принадлежали ответчикам.
«Суд оставил без изменений ранее вынесенные судебные акты по иску первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, предусматривающие возврат спорных земельных участков государству и обязывающие их владельцев демонтировать незаконные постройки. Кассационные жалобы были отклонены», — сообщили в пресс-службе Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.
Рассмотрев дело в кассационном порядке, суд кассационной инстанции подтвердил законность решений нижестоящих судов, признав незаконным получение земли после реорганизации предприятия пайщиками, а также последующие сделки с землей, которые привели к образованию множества новых участков.