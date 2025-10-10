Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 10 октября перед выходными

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 10 октября, пятницу. В частности, уменьшились перед выходными курс евро и курс доллара, а курс российского рубля, наоборот, стал несколько выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 10 октября, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0027 белорусского рубля, 1 евро — 3,4907 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6870 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 9 октября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине, 10 октября. Заметнее при этом изменился в сторону уменьшения курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0095 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0068 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0005 белрубля.
Тем временем банки начали принимать валюту с дефектами и пятнами после критики Лукашенко.