Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 10 октября перед выходными

В соотношении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 9 октября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине, 10 октября. Заметнее при этом изменился в сторону уменьшения курс американской валюты.