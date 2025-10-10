Депутат Гаврилов: в ноябре 2025 года индексируют пенсию тем, кто старше 80 лет

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России кандидат экономических наук Сергей Гаврилов рассказал, что в ноябре 2025 года в стране пойдет перерасчет пенсий.
Социальный фонд России проведет индексацию, которая затронет граждан старше 80 лет и инвалидов I группы.
Перерасчет будет проведен автоматически, а данные обновлены в системе СФР. Таким образом, никаких заявлений писать не потребуется.
— Для граждан, достигших 80-летнего возраста, предусмотрена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии, размер которой с начала 2025 года составляет 8 907,70 рубля. Таким образом, после удвоения сумма составит 17815,40 рубля, — сказал депутат Rt.
С 1 ноября 80-летние юбиляры получат прибавку к пенсии 10,2 тыс. руб., такой перерасчет пройдет автоматически. Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев отметил, что с января 2026 года страховые пенсии вырастут на 7,6%.
— Такое увеличение объединит индексацию по инфляции и прогнозируемому уровню роста зарплат. Это критически важно, ведь зарплаты нередко растут быстрее, чем инфляция, — сказал эксперт aif.ru.
К этой сумме так же будет добавляться надбавка — 1314 рубля. Аналогичным образом проиндексируют выплаты инвалидам I группы независимо от их возраста.
Ранее, доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур назвала сумму пенсии, которая позволит жить россиянам комфортно. Эта сумма составляет более 93 тыс. рублей, пишет «Газета.Ru».